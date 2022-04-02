Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Kayserispor, Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Futbolseverlerin arama motorundaki sorgulamaları üzerine Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' soruları gündemde yerini alırken Kayserispor Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyenler için maçın saati ve yayın bilgisi haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda ağırlayacak. Zorlu maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın detayları ve 'Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe hangi kanaldan canlı izlenir?' sorularına dair merak edilen detaylar haberimizde...

⚽KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Fenerbahçe karşılaşması 2 Nisan Cumartesi, saat 16.00 itibariyla başlayacak.

⚽KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fenerbahçe arasındaki mücadele Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

⚽KAYSERİSPOR VE FENERBAHÇE'DE MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, Kayserispor'u yenerek bu çıkışı sürdürmeyi planlıyor ve geride bıraktığı 30 haftada hanesine 53 puan yazdıran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Kayserispor ise haftaya 14. sırada girerek listede yerini alıyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan, Kayserispor'a karşı verilecek mücadelede forma giyemeyecek fakat iki maçlık cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlıklarını atlatan Ferdi Kadıoğlu ile Attila Szalai'nin kadroda yer alması bekleniyor.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim Min-jae ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunurken; dört futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide takımdaki yerlerini alamayacak.