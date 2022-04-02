Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 31. haftasındanda Galatasaray, Karagümrük'ü sahasında ağırlayacak. Futbolseverler, 'Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' soruları gündemde yerini alırken Galatasaray Karagümrük maçını canlı izlemek isteyenler için maçın saati ve yayın bilgisi haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Karagümrük arasındaki karşılaşma, Nef Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maçı Ali Şansalan yönetecek. Oynanacak müsabakanın detayları ve 'Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Karagümrük hangi kanaldan canlı izlenir?' sorularına dair merak edilen ayrıntılar haberimizde...

⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Karagümrük karşılaşması 2 Nisan Cumartesi saat 20.30'da başlayacak.

⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Karagümrük arasındaki mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis

Karagümrük: Viviano, Salih, Birashi, Balkovec, Caner, Levent, Bistrovic, Jimy Durmaz, Emre Mor, Karamoah, Pesic.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK KARŞILAŞMASI ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray Süper Lig'de 15. sırada yer alıyor. Düşme hattındaki rakiplerini mağlup etse de puan olarak hala tehlikeli bölgeden yeterince uzaklaşamayan sarı kırmızılı takımın tek hedefi bugün 3 puanı hanesine yazdırmak.

Karagümrük de Avrupa şansını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenec Torrent de öğrencilerine bu yönde direktif verirken, Karagümrük'ün sabırlı oyunu karşısında kendilerinin de telaşlı olmamaları gerektiğini oyuncularına iletti. Sezon sonunda büyük ihtimalle yolların ayrılacağı İspanyol hoca, Galatasaray'da hoş bir seda bırakmak istiyor.