Süper Lig'de 31. hafta maçında Giresunspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip maça, Okan, Hayrullah, Diarra, Pérez, Aziz, Traoré, Flávio, Diabaté, Chiquinho, Muhammed ve Umut 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Kayode, Gradel ve Yatabare 11'iyle sahada yer aldı.
Zorlu mücadelede ilk gol, Sivasspor adına 39. dakikada Olarenwaju Kayode ile geldi.
Bu golün 5 dakika sonrasında sahneye Max Gradel çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda karşılıklı atakların yaşandığı müsabakada Giresunspor, Umut Nayir ile 72. dakikada skoru 2-1'e getirdi.
Son bölümde baskısını artıran yeşil beyazlılar, Umut Nayir ile 79. dakikada skoru 2-2 yaptı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı Sivasspor ile Giresunspor 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla Sivasspor, 41 puanla 10. sırada kalırken, Giresunspor ise 36 puanla 16. sırada yer aldı.