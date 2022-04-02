Giresunspor 2-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi. Sivasspor'un gollerini Olarenwaju Kayode ve Max Gradel attı. Giresunspor'un sayıları ise Umut Nayir'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 15:25 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022- 15:36