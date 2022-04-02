Altay 1-2 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 31. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Altay ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi rakibini 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'un gollerini Luiz Adriano ve Haji Wright kaydetti. İzmir ekibinin tek golü ise Ahmed Rayyan'dan geldi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 18:02 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022- 18:06