Altay 1-2 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 31. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Altay ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi rakibini 2-1 mağlup etti. Antalyaspor'un gollerini Luiz Adriano ve Haji Wright kaydetti. İzmir ekibinin tek golü ise Ahmed Rayyan'dan geldi.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 18:02 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022- 18:06
Antalyaspor'un gollerini Luiz Adriano ve Haji Wright kaydetti.
İzmir ekibinin tek golü ise Ahmed Rayyan'dan geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 44 yaparken, Altay 29 puanda kaldı.
Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor evinde Hatayspor'u konuk edecek. Altay ise deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.