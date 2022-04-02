Galatasaray Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Karagümrük'ü konuk edecek. Galatasaray Karagümrük maçı iki takımın ilk 11'i açıklandı.
⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Karagümrük karşılaşması 2 Nisan Cumartesi saat 20.30'da başlayacak.
⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Karagümrük arasındaki mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
⚽GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis
Karagümrük: Viviano; Luckassen, Salih Dursun, Bistrovic, Biraschi, Balkovec; Biglia, Toure; Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.