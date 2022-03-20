Süper Lig'in 30. haftasındaki Fenerbahçe - Konyaspor maçlarının VAR hakemi açıklandı. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede VAR hakemi olarak Erkan Engin görev alacak.

Ligde 2. sırayı yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe - Konyaspor ile mücadele edecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede VAR hakemi olarak Erkan Engin görev alacak.





