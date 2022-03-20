Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı mücadelede VAR hakemi olarak Volkan Bayarslan görev alacak.
Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı!
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı mücadelede VAR hakemi olarak Volkan Bayarslan görev alacak.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022- 12:30
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı mücadelede VAR hakemi olarak Volkan Bayarslan görev alacak.