TFF'den tekrar toplantısı! Trabzonspor - Beşiktaş maçındaki pozisyon karara bağlanıyor
TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçın tekrarı için yapılan başvuruyu değerlendirecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 09:21
Toplantı saat 14.00'te başlayacak.
Beşiktaş, karşılaşmanın 49'uncu dakikasında kaleciye pastan doğan vuruşun, kuralda belirtilen altıpas çizgisinden kullandırılmadığı gerekçesiyle kural hatası itirazında bulunmuştu.