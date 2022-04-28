TFF'den tekrar toplantısı! Trabzonspor - Beşiktaş maçındaki pozisyon karara bağlanıyor

TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçın tekrarı için yapılan başvuruyu değerlendirecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 09:21