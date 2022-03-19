Göztepe 0-2 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Akdeniz ekibinin gollerini Famara Diedhiou ve Tayfur Bingöl kaydetti.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 18:01 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022- 18:03
Alanyaspor'un gollerini Famara Diedhiou ve Tayfur Bingöl kaydetti.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 49 yaparken, Göztepe 27 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Göztepe Konyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Rizespor'u konuk edecek.