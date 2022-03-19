Süper Lig'de 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta programı açıklandı! Fenebahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı. Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlenmiştir. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 10 Nisan Pazar günü 20.30'da oynanacak.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 16:54 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022- 17:06
Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlenmiştir.
Karşılaşma programları şöyle: