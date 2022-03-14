Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş konuk etti. Derbi mücadelesinde kazanan 2-1'lik skorla sarı kırmızılılar oldu. Galatasaray - Beşiktaş maçının özetini şimdi A Spor'da izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Beşiktaş maçının özeti şimdi A Spor'da
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş konuk etti. Derbi mücadelesinde kazanan 2-1'lik skorla sarı kırmızılılar oldu. Galatasaray - Beşiktaş maçının özetini şimdi A Spor'da izleyebilirsiniz.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 22:02 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022- 22:43