Adana Demirspor 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan 2-1'lik sonuçla Mavi Şimşekler oldu. Adana Demirspor'un gollerini Tayyip Talha Sanuç ve Bjarnason kaydetti. Başakşehir'in tek golünü ise Danijel Aleksic attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 17:58