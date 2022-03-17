Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 30. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak belirlendi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 12:37 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022- 12:49