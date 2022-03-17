Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 30. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
18 Mart Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam
19 Mart Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
20 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler
İşte o liste: