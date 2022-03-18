Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR 11'LERİ
Karagümrük: Viviano; Salih, Biraschi, Burak, Balkovec; Biglia, Toure, Bistrovic; Jimmy, Emre, Pesic.
Kayserispor: Bilal; Onur, Hosseini, Uğur, Cardoso, Abdulkadir, İbrahim, Ramazan, Bertolacci, Thiam, Gavranovic.
FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı 18 Mart Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.