Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa – Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

KASIMPAŞA - RİZESPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Mortadha, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mabil, Muleka

Rizespor: Tarık, Baiano, Holmen, Selim, Eren, Phiri, Gedson, Boyd, Boldrin, Bolasie, Cisse

KASIMPAŞA – RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Kasımpaşa – Rizespor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.