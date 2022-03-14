Süper Lig'de 29. hafta sona erdi. Haftanın iki kapanış maçından biri olan mücadelede Giresunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Maç, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Süper Lig'de 29. hafta sona erdi. Haftanın iki kapanış maçından biri olan mücadelede Giresunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Maç, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmada gol perdesini 6. dakikada Giresunspor forması giyen Serginho açtı. Bu gole Gaziantep cephesinden cevap, 40. dakikada Maxim'in penaltı vuruşuyla geldi.

Karşılaşmanın skorunu 79. dakikada Chiquinho belirledi ve Giresunspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından düşme hattının hemen üzerinde bulunan Giresunspor, kritik bir 3 puan aldı ve puanını 35'e yükseltti.

Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Alexis Perez ile başlayan GZT Giresunspor atağında Traore'nin ara pasında topla buluşan Sergio'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

36. dakikada Gaziantep FK'nin Muhammet Demir'in kullandığı frikik atışında top üstten auta gitti.

38. dakikadaki Gaziantep Futbol Kulübü atağında Perez ceza alanı içerisinde topu elle oynadı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

45. dakikada Giresunspor atağında Chiquinho'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Umut Nayir'in şutunda son anda defans araya girdi ve topu kornere çeldi.

45+2. dakikadaki Giresunspor'un Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı köşe atışına Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

55. dakikada Muhammet Demir'in pasında topla buluşan Figueriedo'nun sağ çaprazdan attığı şutta, top Okan Kocuk'ta kaldı.

59. dakikada Muhammet Gümüşkaya'nın gönderdiği uzun pasta ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Aziz Eraltay'ın şutu sonrası meşin yuvarlak, sağ kale direğinin üzerinden auta gitti.

75. dakikada Sagal'ın sol köşe gönderinden kullandığı atış savunmadan sekerek Djilobodj'inin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

79. dakikada GZT Giresunspor öne geçti. Chiquinho'nun pasında kontraya çıkan ev sahibi takımda Serginho, topla ceza sahası önüne kadar ilerledi. Serginho'nun savunmadan dönen şutunu ceza sahası içerisinde Chiquinho tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

90+2. dakikada sağ kenardan Hayrullah Bilazer'in yaptığı orta sonrası Balde'nin altı pas içerisinde kafa vuruşunda, top sol kale direğinin dibinden dışarıya gitti.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.