Galatasaray 2-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cimbom Kartal'ı Kerem'le devirdi!

Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbi maça sahne oldu. Galatasaray ile Beşiktaş zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. 45 bin üzerinde futbolseverin takip ettiği derbide kazanan 2-1'lik skorla sarı kırmızılılar oldu. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (2) attı. Kartal'ın tek sayısı ise Rıdvan Yılmaz'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 22:00 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022- 22:05