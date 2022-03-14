Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 29. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta gülen taraf Antalyaspor oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 29. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta 1-0'lık skorla gülen taraf Antalyaspor oldu.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 20. dakikada Haji Wright kaydetti.

Bu sonuçla ligde ikincilik hedefi olan takımlardan Başakşehir önemli bir kayıp yaşadı ve 47 puanda kaldı.

Antalyaspor ise puanını 38'e yükseltmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada Antalyaspor öne geçti. Luiz Adriano'nun pasıyla sol kanattan topla birlikte ceza sahası yayının önüne doğru hareketlenen Doğukan, savunma arkasına sarkan Wright'a pasını verdi. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.



26'ncı dakikada Wright'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ndao, topla birlikte ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazda sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Volkan son anda yatarak kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



56'ncı dakikada Başakşehir'in ceza sahası dışı sol çaprazından kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Berkay'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Boffin kurtardı.



59'uncu dakikada Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde topla buluşan Ravil'in diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



87'nci dakikada Antalyaspor tehlikeli geldi. Kendi yarı sahasından kaptığı topla birlikte kat eden Gökdeniz, rakiplerinden sıyrılarak Başakşehir ceza sahasına girdi ve pasını sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Veysel'e çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Volkan, kornere çeldi.



90+3'üncü dakikada Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Salih'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Güray son anda çizgi üzerinden çıkardı.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor, sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.