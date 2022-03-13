Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip mücadeleye, Muric, Svensson, Samet, Tayyip Talha, Kaan, Sinan, Bjarnason, Stambouli, Yunus, Vargas ve Balotelli 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Ulvestad, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Gradel ve Kayode 11'iyle sahada yer aldı.
Karşılıklı atakların yaşandığı müsabakada Sivasspor, 28. dakikada Pedro Henrique ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda sahneye yeniden çıkan Pedro Henrique, skoru 2-0'a getirdi.
Bu dakikadan sonra baskısını artıran Adana Demirspor, 58. dakikada Benjamin Stambouli ile farkı 1'e indirdi.
Maçta, Yunus Akgün'ün yerde kalması sonucu penaltı kazanan Adana Demirspor, 68'de Mario Balotelli ile skoru 2-2'ye getirdi.
Maçın son anlarında bu kez penaltı kazanan taraf Sivasspor oldu.
90+2'de topun başına geçen Pedro Henrique, Yiğidolar'ı 3-2 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi.
Bu sonuçla Sivasspor, 37 puanla 11. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise, 45 puanla 7. sırada kaldı.