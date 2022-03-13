Adana Demirspor 2-3 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Sivasspor oldu. Mavi Şimşekler'in gollerini, Benjamin Stambouli ve penaltıdan Mario Balotelli kaydetti. Yiğidolar'ın gollerini ise Pedro Henrique (3) attı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 18:05