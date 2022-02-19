Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Sadık, Mehdi, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin.