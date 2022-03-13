Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ligde lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi konumunda bulunan Konyaspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ligde lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi konumunda bulunan Konyaspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Kayserispor'un gollerini 7'de Abdulkadir Parmak ve 14'te Gavranovic kaydetti.

Konyaspor'un skorlarını ise 41'de penaltıdan Guilherme, 52 ve 61'de ise Cikalleshi kaydetti.,

Bu sonuçla Konyaspor 55 puana yükseldi. Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Kayserispor, sağ kanattan korneri ceza sahası içerisine doğru kullandı. Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında Abdulkadir Parmak gelişine vurduğu şut ağlarla buluştu: 1-0



14'üncü dakikada sağ kanattan Onur topu kontrol edip yerden penaltı noktası üzerindeki Gavranovic'e pasını gönderdi. İsviçreli futbolcu gelişine düzgün bir vuruş ile topu filelere gönderdi: 2-0



42'nci dakikada Konyaspor, Carole'nin Hadziahmetovic'e ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı. Guilherme topun başına geldi. Brezilyalı futbolcu topu ağlarla buluşturdu. (2-1)



52'nci dakikada sol kanattan Bytyqi ceza sahasına yerden pasını gönderdi. Penaltı noktası üzerinde Soner Dikmen topla buluşup şutunu attı ancak savunmada Uğur Demirok müdahale etti. Seken top Cikalleshi'nin önünde kaldı. Arnavut futbolcu şutunu attı, top filelerle buluştu. (2-2)



61'inci dakikada sağ kanattan Endri Çekici ceza sahasına ortasını gönderdi. Cikalleshi kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı. (2-3)



72'nci dakikada sol kanattan Bytyqi savunma arkasına sarkarak ceza sahasına girdi. Penaltı noktası üzerindeki Cikalleshi'yi gördü. Arnavut oyuncu topu kontrol edip şutunu attı ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri geldi.



77'nci dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına gelen topa İbrahim Akdağ gelişine volesini vurdu top sol direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.



Mücadeleyi Konyaspor 3-2 kazandı.