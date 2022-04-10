Sivasspor 0-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla konuk ekip oldu. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, Gutas (KK) ve Deniz Türüç kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 17:57