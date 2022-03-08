Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakem kararı! Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen...

TFF, sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı. Listeye göre, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek gibi isimler sezonun geri kalan haftalarında maç yönetemeyecek.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2022- 15:13 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022- 15:21