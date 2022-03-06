Süper Lig'in 28. haftası nefes kesen bir maça sahne olacak. Ligde Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdüren Fenerbahçe, sahasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar, Min Jae, Osayi, Crespo, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE YILDIZLAR DERBİDE YOK

Luiz Gustavo, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Bu isimler derbide oynayamayacak.

LİDER TRABZONSPOR İSTANBUL TAKIMLARINA KAYBETMEDİ!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak lider Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada, 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 20 puan yazdırdı. Karadeniz ekibi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bordo-mavili takım, İstanbul'un diğer takımları karşısında ise Kasımpaşa'yı sahasında ve deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

NWAKAEME GOL SESİZLİĞİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de 4 sezondur Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, şimdiye kadar gol atamadığı Fenerbahçe'ye karşı bu şansızlığını kırarak, kariyerini taçlandırmak istiyor. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, şimdiye kadar gol atamadığı Fenerbahçe'ye karşı bu şanssızlığını kırmak için pazar günü sahaya çıkacak. Daha önce Galatasaray'a 3 ve Beşiktaş'a karşı 2 kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı oyuncu, sarı-lacivertlileri de Süper Lig kariyer listesine eklemek istiyor. Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakanın sonucu merakla beklenirken, bordo-mavili takımın hücum hattına geldiği günden beri önemli katkı veren Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig kariyerine sarı-lacivertliler karşı gol atıp şansızlığını kırıp-kıramayacağı da merakla bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozlarından biri olacak olan Nijeryalı oyuncu, şimdiye kadar lig'de 6. kez forma giydiği rakip karşısında atacağı gol ya da gollerle Süper Lig kariyerini taçlandırmak, takımını şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırmayı hedefliyor.

LİGDE 24 YILDIR KADIKÖY HASRETİ



Süper Lig'de bugüne kadar 97 kez karşılaşan rakiplerden Fenerbahçe'nin 39, Trabzonspor'un 25 galibiyeti bulunurken 33 maçta beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer, ezeli rakibini Kadıköy'de 2020 yılı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 3-1 skorla yenerek 23 yıllık hasrete son vermişti. Fenerbahçe'yi ligde ise en son 23 Ağustos 1997 yılında oynanan karşılaşmada yenen Trabzonspor, ligde 24 yıldır sarı lacivertli ekibe karşı galibiyet almadı. Bu sezon istikrarlı performansıyla şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısında mağlup ettiği rakibini evinde yenip 24 maçlık hasrete son vermek istiyor.

MESUT KADROYA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından kadroda yer alacak. Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 7 maç sonra kadroya dahil edilecek. Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçını kaçırmıştı.

LİGDE 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında galip gelmesi durumunda bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kazanmış olacak. Sezonun ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda bir kez daha tekrarlamıştı. Uzun bir aranın ardından üst üste 3 maç kazanmayı tekrar başaran sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek bu sezon bir ilki de başarmayı amaçlıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli futbolcu, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.