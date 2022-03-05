KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Galatasaray maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

KONYASPOR: SEHİC, SKUBIC, ADIL, ABDÜLKERİM, GUILHERME, MPOKU, RAHMANOVIC, AMILTON, SONER, BYTYQI, HASSAN

GALATASARAY: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis.



42. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 3 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 80 golüne, Konyaspor 25 golle karşılık verdi.

Galatasaray ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 13 kez deplasmanda mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Aslan 17 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü. Galatasaray ligde dış sahada en son Göztepe ile karşılaştı ve 3-2 kazandı.

SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan 8'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 1 galibiyet aldı. 4 mücadele ise berabere sona erdi.

ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda üç futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Ömer Bayram ile Mustafa Muhammed, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ile İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi Ozan Ergün olacak.