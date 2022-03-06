📺Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Beşiktaş Başakşehir CANLI İZLE | Beşiktaş maçı CANLI İZLE🔥

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak kupadan elenen siyah-beyazlılar, rakibini yenerek moral depolamak istiyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Fatih Karagümrük'e yenilen Başakşehir zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak ikincilik iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Başakşehir maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 28. hafta maçında Beşiktaş ile Başakşehir, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlılar, mücadele öncesi topladığı 44 puanla 6. sırada bulunuyor. 46 puanı bulunan turuncu-lacivertliler ise 3. sırada yer alıyor.

⚽BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacan Beşiktaş - Başakşehir maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Bahtiyar Birinci yapacak.

🚑BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde eksikler bulunuyor.

Sakatlıklarını atlattıktan sonra koşu çalışmalarına başlayan Pjanic, Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Mehmet Topal, Fabrice N'Sakala, Kevin N'Koudou ve Kenan Karaman da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

📌ÖNDER KARAVELİ'DEN GÜVEN YALÇIN VE LARIN KARARI

Siyah beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, Medipol Başakşehir karşısına birkaç oyuncuyu değiştirerek çıkabilir.

Eleştirilerin ve taraftar tepkilerinin odağındaki iki futbolcu olan Batshuayi ve Kenan'ı yedeğe çekmesi beklenen Karaveli'nin, bu iki ismin yerine Güven ve Larin'e şans vermesi sürpriz olmayacak.

Beşiktaş'ın kalesinde her zaman olduğu gibi Ersin oynayacak. Defans dörtlüsünü Rosier- Vida - Welinton - Umut'tan oluşturacak olan Karaveli'nin orta saha sahada Necip - Ghezzal - Atiba - Teixeria - Larin, santrforda da Güven onbiriyle maça çıkması yüksek ihtimal.

📍SARI KART SINIRINDA 5 FUTBOLCU

Beşiktaş'ta, Başakşehir karşılaşması öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Larin, Rıdvan ve Teixeira ve Welinton yarın akşam kart görmeleri durumunda bir sonraki maç olan Galatasaray deplasmanında yer alamayacak. Sınırda olan 5. futbolcuysa oynamayacak olan Oğuzhan Özyakup.

✨KADIN VE 12 YAŞ ALTI ARASI ÇOCUKLARA BEDAVA

Siyah beyazlı kulüp, Başakşehir maçında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde kadın ve 21 yaş altı çocukları stadında ücretsiz olarak konuk edecek.

Ücretsiz bilet detayları şu şekilde:

"Kadın taraftarlar, ücretsiz biletlerini bugün (6 Mart) 11.00 ile 18.00, 7 Mart Pazartesi günü ise 10.00 -21.00 saatleri arasında Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nden temin edebilirler.

Ücretsiz bilet almak isteyen kadın ve 7-12 yaş arası çocuk taraftarların BJK logolu Passolig kart sahibi olmaları gerekmektedir. Ücretsiz biletler, transfere kapalıdır.

0-6 yaş arası çocuklar, stadyuma ücretsiz olarak giriş yapabilir.

⚡SON 4 MAÇ 3-2'LİK SKORLARLA TAMAMLANDI

İki takım arasında oynanan son 4 maç 3-2'lik skorlarla tamamlandı.

Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.

Medipol Başakşehir ise bu sezonun ilk yarısındaki lig maçında siyah-beyazlı ekibi 3-2 yendi.

Siyah-beyazlı ekibin 39 golüne, Medipol Başakşehir 40 golle karşılık verdi.

🔥LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 27 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8, Beşiktaş ise 7 kez kazandı.

Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. İki ekip de ligde 37'şer gol kaydetti.

⚽BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ 13 MAÇTA 5 GALİBİYET ALABİLDİ

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 13 lig maçında 5 galibiyet alabildi.

Evinde rakibiyle 6 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iki kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, evindeki son 9 karşılaşmada ise rakibini 3 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi.

İç sahada rakibine 17 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan lig maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e 3-2 üstünlük kurdu.

🏆KUPADA 3 MAÇ

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu.

İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.