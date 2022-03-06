Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Sarı lacivertli takım oyunun büyük bir bölümünü 10 kişi oynamasına karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Sarı lacivertli takım oyunun büyük bir bölümünü 10 kişi oynamasına karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçta gol perdesini Anthony Nwakaeme 22. dakikada açtı.

Bu gole Fenerbahçe cephesinden cevap 71'de Miha Zajc'la geldi.

Dev maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İRFAN CAN KIZARDI!

F.Bahçe'nin maça etkili başlayan yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, 17. dakikada girdiği bir ikili mücadele sonucunda direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve kırmızı kartını çıkarttı.

MESUT KADROYA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı. Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 8 maç sonra kadroya dahil edildi. Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçını kaçırdı. Mesut'un yanı sıra sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler de yedek soyundu.

F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemedi.

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, mücadele öncesinde tezahüratlarla oyuncularına moral verdi. Taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.

19 YAŞ ALTINDA F.BAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan 19 Yaş Altı Gelişim Ligi müsabakasını sarı-lacivertliler, 2-1 kazandı.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin gollerini 8. dakikada Emir Ortakaya ve 10. dakikada Umut Yaşar Keçeci kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 53. dakikada penaltıdan Veysel Sönmezsoy attı.