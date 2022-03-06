Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı devam ederken flaş açıklama!

Süper Lig2in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı lacivertli takımda İrfan Can Kahveci, maçın 17. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'den de maç devam ederken flaş bir açıklama geldi. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 20:05 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022- 20:20