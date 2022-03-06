Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ilginç an! İlk yarının son düdüğünden sonra Miha Zajc...

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısının sonunda ilginç bir an yaşandı. Fenerbahçe'li futbolcu Miha Zajc, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından topa vurdu ve top direkten ağlarla buluştu. Ancak bu pozisyon gol değeri kazanmadı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 20:03 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022- 20:20