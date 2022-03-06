Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - ALTAY 11'LER:
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Biglia, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Levent, Bistrovic, Balkovec, Salih Dursun, Caner, Emre Mor
Altay: Lis, Naderi, Murat, Eric, Cebrail, Thaciano, Poko, Rodriguez, Pinares, Kappel, Deniz Kadah
FATİH KARAGÜMRÜK - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Altay maçı 6 Mart Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.