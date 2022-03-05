Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Göztepe - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Göztepe – Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GÖZTEPE KASIMPAŞA İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Wilker, Moubandje, Obinna, Aytaç, Tannane, Cherif, Di Santo

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Muleka

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Göztepe – Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.