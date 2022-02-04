Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Hatayspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Kayserispor - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Kayserispor - Hatayspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah Başsan, Bertolacci, Gavranovic.

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Emre, Mehdi, Onur, Adama Traore, Dylan, Lobjanizde, Mame Diouf.

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