Çaykur Rizespor Giresunspor maçı CANLI İZLE (Rizespor-Giresunspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada, iki takım da 3 puan almak istiyor. Çaykur Rizespor - Giresunspor maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 15:56