Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile GZT Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ÇAYKUR RİZESPOR - GİRESUNSPOR İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Eren, Holmen, Ponck, Cemali, Dabo, Gedson, Yusuf Sarı, Mendes, Boyd, Pohjanpalo.
Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Hayrullah, Traore, Flavio, Sergio, Chiquinho, Muhammed, Umut Nayir.
ÇAYKUR RİZESPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 16.00'da başladı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maç, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.