Süper Lig'de heyecan sürüyor. 28. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Gol düellosuna dönen maçı Kasımpaşa 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 28. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Gol düellosuna dönen maçı Kasımpaşa 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Kasımpaşa'nın galibiyet golleri 6 ve 48'de Muleka'dan ve 79'da Umut Bozok'tan geldi.

Göztepe'nin gollerini ise 7. dakikada Di Santo ve 81. dakikada Ndiaye kaydetti.

Bu sonuçla Kasımpaşa 32 puana yükseldi. Göztepe ise düşme hattında 27 puanda kaldı.

Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro 4 maçtır mağlup olan takıma neşter vurarak sürpriz bir kadroyu sahaya sürdü. Halil, Soner, Berkan gibi asları yedek kulübesine çeken Maestro, Tannane, Moubandje, Di Santo gibi ara transfer döneminde alınan isimleri ilk 11'de oynattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada konuk Kasımpaşa öne geçti. Kendi yarı sahasında Göztepeli Obinna'ya yaptığı baskının ardından topu kapan Hajradinovic'in pasıyla hareketlenen Muleka'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp filelerle buluştu: 0-1.



7'nci dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Kasımpaşalı futbolcuların uzaklaştırmak istediği topu kapan Ndiaye, Di Santo'yu gördü, Di Santo'nun ceza sahası çizgisinden şutu ağlara gitti: 1-1. Golden sonra Ndiaye'nin pozisyonda Evren Eren'e faul yapma ihtimali nedeniyle pozisyonu VAR'dan izleyen Hakem Atilla Karaoğlan gol kararını değiştirmedi.



30'unca dakikada gelişen Göztepe atağında Ndiaye'nin pasıyla buluşan Tannane'nin şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.



43'üncü dakikada konuk ekipten Donk'un verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Fall'un vuruşu üstten auta gitti.



İlk yarı bu skorla bitti.



48'inci dakikada konuk Kasımpaşa tekrar üstünlüğü yakaladı. Muleka, sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girip İrfan Can'ı avladı: 1-2.



75'inci dakikada rakiplerinden sıyrılarak sol köşeye sert bir vuruş yapan Umut'un şutunda kaleci İrfan Can topu yumruklayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.



79'uncu dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Muleka'nın çektiği şut savunmadan döndü. Seken topu kontrol eden Muleka, Umut'a pas verdi. Umut'un uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.



81'inci dakikada Göztepe farkı 1'e indiren golü buldu. Sol kanattan gelişen Göztepe atağında Halil'in çizgiye inerek kale önüne çevirdiği topa dokunan Ndiaye, topu filelere gönderdi: 2-3.



83'üncü dakikada Eren'in ortasında sol çaprazda topla buluşan Ahmet, şutunu attı. Kaleci İrfan Can iki hamlede topu kontrol etti.



86'ncı dakikada Arslanagic'in uzun pasında ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, topu kalecinin solundan kaleye gönderdi. Ancak meşin yuvarlak sol direk dibinden oyun alanının dışına çıktı.



Karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.