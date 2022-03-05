Rizespor 1-2 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 28. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Rizespor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinde gülen taraf 2-1'lik skorla Giresunspor oldu.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 17:56 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022- 18:08
Konuk ekibin gollerini; Chiquinho ve Traore kaydetti.
Rizespor'un golü ise Pohjanpalo'dan geldi.
Bu sonucun ardından Giresunspor puanını 32 yaparken, Rizespor 23 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Giresunspor ise evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.