Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ve Yeni Malatyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
HATAYSPOR – YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Falette, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, Sadık, El Kaabi, Mame Diouf.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Barış, Azubuike, Hafez, Buğra, Campi, Mehdi, Ndong, Mustafa, Dicko.
HATAYSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor – Yeni Malatyaspor maçı 27 Şubat Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.