Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Çekişmeli maçta gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri, Umut Nayir, Alexis Perez ve Muhammed Gümüşkaya kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı ise Di Santo'dan geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında GZT Giresunspor ile Göztepe kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Chiquinho, Diabate, Serginho, Muhammed ve Umut Nayir 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, İrfan Can, Kerim, Atakan, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Tannane, Halil ve Cherif 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadeleye baskılı başlayan Giresunspor, 27. dakikada Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda birçok pozisyon bulan Karadeniz temsilcisi, 51. dakikada Alexis Perez ile farkı 2'ye çıkardı.

Maçın 69. dakikasında yeşil beyazlılarda sahneye çıkan Muhammed Gümüşkaya, durumu 3-0 yaptı.

Göztepe'nin teselli sayısı 75. dakikada Di Santo'dan geldi.

Müsabakada başka gol olmadı ve Giresunspor, kritik karşılaşmada Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Giresunspor böylelikle 6 maç aradan sonra kazanmış oldu.

Bu sonuçla Giresunspor, 29 puanla 16. sıraya yükselirken, Göztepe 27 puanla 17. sırada kaldı.