Sivasspor 2-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlıların gollerini Batshuayi (2), Ghezzal kaydetti. Sivasspor'un golleri ise Yatabare ve Fajr'den geldi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 20:59 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022- 21:24