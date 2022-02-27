Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Hatayspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Hatayspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Hatayspor'a galibiyeti getiren goller 21, 34 ve 84'te El Kaabi'den, 25. dakikada Benzia'dan ve 89. dakikada Saint-Louis'ten geldi.

Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 70. dakikada penaltıdan ve 80. dakikada Dicko kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 42'ye yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise ligin son sırasında 17 puanda kaldı.