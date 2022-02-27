Alanyaspor Konyaspor'a fark attı! Alanyaspor 5-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. Akdeniz ekibinin gollerini Candeias, Umut Güneş, Diedhiou, Novais ve Oğuz Aydın kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise Abdülkerim Bardakçı'dan geldi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 17:57 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022- 17:58