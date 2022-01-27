Bir dönem Schalke 04 ve Sevilla gibi takımlarda da forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu Yevgen Konoplyanka için Ukrayna basınından önemli bir iddia gündeme geldi.
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Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Yevgen Konoplyanka ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna basınında yer alan haberde, yıldız futbolcu, Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray'a bedava transfer olabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Ukraynalı gazeteci Igor Burbas'ın haberine göre Yevgen Konoplyanka, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Haberde, 32 yaşındaki yıldızın bu hafta takımıyla yollarını ayıracağı ifade edildi.
YOLU TÜRKİYE'YE DÜŞEBİLİR
Öte yandan Yevgen Konoplyanka'nın bir sonraki durağının Türkiye olabileceği bilgisine yer verildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncuya ilgi duyabileceği kaydedilirken, Avusturya'dan da Yevgen Konoplyanka'ya talip çıktığı aktarıldı.