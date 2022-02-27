Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında GZT Giresunspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
GİRESUNSPOR GÖZTEPE İLK 11'LER
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Chiquinho, Diabate, Serginho, Muhammed, Umut Nayir.
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Atakan, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Tannane, Halil, Cherif.
GİRESUNSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Giresunspor ile Göztepe arasında oynanan maç saat 13.30'de başladı. Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.