Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ALTAY - GAZİANTEP FK 11'LER:
Altay: Mateusz, Naderi, Murat, Eric, Cebrail, Thaciano, Poko, Rodriguez, Pinares, Kappel, Deniz.
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Caulker, Oğuz, Doğan, Merkel, Furkan, Sagal, Maxim, Figueiredo.
ALTAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - Gaziantep FK maçı 27 Şubat Pazar günü saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.