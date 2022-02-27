Altay 3-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 27. haftasında Altay, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Altay oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren goller Thaciano, Doğan Erdoğan (KK) ve Poko'dan geldi. Gaziantep FK'nin golleri ise Maxim'den geldi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 15:29 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022- 15:39