Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Altay evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Altay oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren goller Thaciano, Doğan Erdoğan (KK) ve Poko'dan geldi. Gaziantep FK'nin golleri ise Maxim'den geldi.
Bu sonucun ardından Altay puanını 25'e çıkartırken, Gaziantep FK ise 36 puanda kaldı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Altay: Lis, Cebrail Karayel (Dk. 80 Tolga Ünlü), Murat Akça, Björkander, Naderi, Kappel (Dk. 68 Bamba), Poko, Thaciano, Rodriguez (Dk. 80 Kazımcan Karataş), Pinares (Dk. 80 Zeki Yıldırım), Deniz Kadah (Dk. 87 Ahmed Rayan)
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Olkowski), Toşca (Dk. 62 Borven), Djilobodji, Caulker, Sagal, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan (Dk. 83 Vetrih), Maxim, Merkel (Dk. 46 Recep Niyaz), Figueiredo
Goller: Dk. 10 Thaciano, Dk. 22 Doğan Erdoğan (Kendi kalesine), Dk. 51 Poko (Altay), Dk. 18 (Penaltıdan) ve 26 Maxim (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 45+4 Toşca, Dk. 80 Maxim, Dk. 90+1 Günay Güvenç (Gaziantep FK), Dk. 60 Björkander, Dk. 90+1 Ahmed Rayan (Altay)