Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Maç 0-0'lık eşitlikle sona erse de bir rekora imza atıldı.

Süper Lig 'de bir maçta taç rekoru kırıldı. Ligin 23. haftasında Hatayspor'un evinde ağırladığı Çaykur Rizespor karşılaşması 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

REKOR VAR, GOL YOK

Her iki takım da ilk yarı ve ikinci yarıların toplamında 72 taç atışı kullandı. Karşılaşmanın ilk yarısında toplamda 38 taç atışı kullanıldı.

Mücadelenin ikinci yarısında da 34 taç atışı kullanılarak toplamda 72 atış kullanılmış oldu.

Süper Lig'de bir maçta en çok kullanılan taç atışı olarak 72 taç atışıyla Hatayspor ve Çaykur Rizespor rekor kırdı.