Trabzonspor'un Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği maçta takımının 90+8. dakikadaki golünü kaydeden Nwakaeme açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, "Bugün iyi başlamadık maça. Biz kupayı kendi ellerimizde tutana kadar savaşmayı bırakmayacağız demiştik. Bugün de son saniyeye kadar bırakmadık." dedi.