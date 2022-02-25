Trabzonspor Kayserispor maçı sonrası Nwakaeme: Savaşmayı bırakmayacağız
Trabzonspor'un Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği maçta takımının 90+8. dakikadaki golünü kaydeden Nwakaeme açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, "Bugün iyi başlamadık maça. Biz kupayı kendi ellerimizde tutana kadar savaşmayı bırakmayacağız demiştik. Bugün de son saniyeye kadar bırakmadık." dedi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 22:39
Nwakaeme yaptığı açıklamada, "Bugün iyi başlamadık maça. Biz kupayı kendi ellerimizde tutana kadar savaşmayı bırakmayacağız demiştik. Bugün de son saniyeye kadar bırakmadık." dedi.
Maçın sonuna dikkat çeken Nwakaeme, "Kayserispor iyi başladı maça ama başlangıçlardan ziyade sonlar daha önemlidir" şeklinde konuştu.