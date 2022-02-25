Trabzonspor Kayserispor maçı sonrası Nwakaeme: Savaşmayı bırakmayacağız

Trabzonspor'un Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği maçta takımının 90+8. dakikadaki golünü kaydeden Nwakaeme açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, "Bugün iyi başlamadık maça. Biz kupayı kendi ellerimizde tutana kadar savaşmayı bırakmayacağız demiştik. Bugün de son saniyeye kadar bırakmadık." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 22:39