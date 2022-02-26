Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
BAŞAKŞEHİR KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Berkay, Pizzi, Trezeguet, Okaka.
Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Toure, Emre Mor, Borini, Ahmed Musa.
BAŞAKŞEHİR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı. Dev karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.