Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir – Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir – Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

BAŞAKŞEHİR – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Başakşehir - Antalyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caicara, Ravil, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Akesic, Serdar, Ömer Ali, Pizzi, Chadli

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Poli, Ndao, Doğukan, Luiz Adriano, Wright