Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir – Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....
BAŞAKŞEHİR – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Başakşehir - Antalyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Caicara, Ravil, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Akesic, Serdar, Ömer Ali, Pizzi, Chadli
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Poli, Ndao, Doğukan, Luiz Adriano, Wright