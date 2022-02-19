Yeni Malatyaspor 1-2 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşıya karşıya geldi. Antalya ekibi, deplasmanda Luiz Adriano ve Fernando'nun attığı gollerle 3 puana uzanan taraf oldu.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 15:32 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022- 15:37